Kiev a Trump | Putin assassino di bimbi

Il confronto tra Zelensky e Trump riaccende i riflettori sul conflitto in Ucraina, trasformandolo in una questione di responsabilità e moralità internazionale. Zelensky non ha esitato a definire Putin come un assassino di bambini, sottolineando che questa guerra non è una semplice lite ma una crisi di proporzioni drammatiche. La domanda che ci poniamo ora è: come può il mondo contribuire a fermare questa tragedia?

17.12 "Non siamo bambini che giocano con Putin in un parco. Lui è un assassino venuto in quel parco per uccidere bambini". Così il presidente ucraino, Zelensky, risponde al presidente Usa, Trump, che aveva paragonato Russia e Ucraina a "due bambini che litigano". "Questa non è una lite da cortile, è una guerra condotta da un dittatore e un assassino", aggiunge Zelensky. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Assassino Putin Trump Kiev

Zelensky, 'Putin è l'assassino di bambini al parco giochi' - In un contesto di tensione e retorica pungente, il presidente ucraino Zelensky ha risposto duramente alle parole di Donald Trump, che aveva paragonato la disputa Russia-Ucraina a due bambini al parco.

Trump: "Raid in Ucraina? Hanno dato motivo a Mosca". Zelensky: "Putin assassino di bimbi" - Notte di fuoco sull'Ucraina. I russi hanno lanciato 215 fra droni e missili, come ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev su Telegram. I droni intercettati sono stati 87. A Kherson e Kharkiv sono ... Secondo msn.com

La Russia bombarda ancora, Zelensky: «Putin assassino». Scambio di accuse sui prigionieri - Altre cinque vittime civili tra Kharkiv e Kherson, mentre Trump critica l’operazione dell’intelligence di Kiev che ha portato alla distruzione di decine di aerei strategici russi. Intanto tra Mosca e ... Segnala editorialedomani.it

Zelensky: «Putin è l'assassino di bambini al parco giochi» - Sono almeno 5 le vittime del bombardamento sulla seconda città del Paese ucraino. Kiev risponde attaccando nel cuore della Russia, mentre Trump non nasconde il timore per una «possibile guerra nuclear ... Scrive informazione.it

8 killed by Russian drone strikes in Ukraine, despite Trump’s plea to stop