Kibet e Conti sono re e regina di Lecco | demoliti i record della Resegup

Kevin Kibet e Fabiola Conti sono i nuovi sovrani di Lecco, conquistando la ResegUp 2025 con prestazioni da record. Il duo, rispettivamente della Pegarun e Mud&Snow/Otso, ha scritto una nuova pagina nella storia della gara, demolendo i record precedenti e dimostrando una supremazia impressionante. La loro determinazione e talento hanno reso questa edizione indimenticabile, segnando un nuovo capitolo per gli appassionati di trail running.

Kevin Kibet e Fabiola Conti hanno stravinto la ResegUp 2025. Il vincitore assoluto in forza alla Pegarun ha rimontato il compagno di squadra Paul Machoka dopo aver accusato 5' di distacco in vetta, mentre l'atleta della Mud&SnowOtso ha polverizzato il record di salita e pure quello assoluto.

In questa notizia si parla di: Kibet Conti Record Resegup

