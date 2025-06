Kibet e Conti sono re e regina di Lecco | demoliti i record della Resegup

Lecco ha scritto una pagina indimenticabile nella storia dello skyrunning, con Kevin Kibet e Fabiola Conti che hanno conquistato i record della Resegup, la gara più amata della città. Un risultato che ha emozionato migliaia di appassionati e confermato il ruolo di Lecco come capitale dell’outdoor italiano. Un successo che resterà impresso nel tempo, testimoniando la forza e la passione di atleti che sfidano i limiti.

Lecco ha vissuto una giornata storica con la quattordicesima edizione di Resegup, che sabato 7 giugno 2025 ha fatto registrare due nuovi record sul traguardo di piazza Garibaldi. Kevin Kibet e Fabiola Conti hanno dominato la celebre gara di skyrunning, polverizzando i precedenti primati sui 24. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Kibet e Conti sono re e regina di Lecco: demoliti i record della Resegup

