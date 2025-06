Kharkiv sotto assedio Trump accusa Kiev | Hanno dato a Putin una ragione per colpire

Kharkiv sotto assedio, tra accuse di Trump a Kiev e una città in fiamme. Le notti di bombardamenti russi continuano a seminare morte e distruzione, trasformando il paesaggio urbano in un inferno di fumo e dolore. La tensione internazionale cresce, alimentata da accuse e speranze di pace. Mentre le scosse si susseguono, l’umanità si chiede: fino a quando questa spirale di violenza potrà essere fermata?

Kharkiv brucia. Le luci dell’alba non bastano a disperdere il fumo che avvolge la città dopo l’ennesima notte di bombardamenti russi. Le esplosioni si sono susseguite a decine, a intervalli sempre più ravvicinati, mentre i residenti correvano verso i rifugi o rimanevano intrappolati sotto le macerie. La conta delle vittime si aggrava di ora in ora: almeno cinque i morti, tra cui un bambino di appena 18 mesi, mentre i soccorritori scavano tra i resti di un condominio divorato dal fuoco. Il sindaco Igor Terekhov, visibilmente scosso, ha parlato di “ attacco più potente dall’inizio della guerra ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Kharkiv sotto assedio, Trump accusa Kiev: “Hanno dato a Putin una ragione per colpire”

