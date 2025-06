Khaby Lame rompe il silenzio sull’arresto | cosa dicono le storie pubblicate su Instagram

Khaby Lame, il creator più seguito al mondo su TikTok, è stato al centro di rumors allarmanti dopo un post misterioso di un profilo legato alla destra trumpiana che annunciava il suo arresto per violazione delle leggi sull'immigrazione negli Stati Uniti. Ma cosa sta realmente succedendo? Khaby ha finalmente rotto il silenzio sui social, condividendo i suoi pensieri e smentendo ogni paura. Scopriamo insieme come si sta difendendo in questa situazione intricata.

Khaby Lame è il creator con più follower al mondo su TikTok. Nelle ultime ora un profilo legato alla destra trumpiana ha pubblicato la notizia del suo arresto. Khaby Lame sarebbe finito in carcere per aver violato la legge sull'immigrazione degli Stati Uniti. Dalle prime verifiche che abbiamo fatto sembrava uno scenario molto difficile. Ora Khaby ha pubblicato i primi contenuti sui social da quando è scoppiato il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Khaby Lame Arresto Rompe

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

Khaby Lame rompe il silenzio sull’arresto: cosa dicono le storie pubblicate su Instagram - Khaby Lame ha 160 milioni di follower su Tiktok e 80 milioni di follower su Instagram. Nell’ultima ora sui suoi account ufficiali sono stati pubblicati dei nuovi contenuti. Su TikTok ha postato un ... Riporta fanpage.it

Cosa sappiamo sulla notizia dell’arresto di Khaby Lame: non ci sono conferme e ora non è detenuto a Las Vegas - Secondo diversi profili sulle piattaforme social, Khaby Lame sarebbe stato arrestato a Las Vegas. Il tiktoker avrebbe violato le regole sull’immigrazione negli Stati Uniti. Abbiamo provato a ... Scrive fanpage.it

Arrestato negli Usa Khaby Lame. Verità o Fake? Cosa sappiamo finora - Khaby Lame, nato in Senegal nel 2000 e cresciuto in Italia a Chivasso, è diventato celebre per i suoi video virali muti, in cui semplifica ironicamente gesti e situazioni della vita quotidiana. Con ... Da tg.la7.it