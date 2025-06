Khaby Lame problemi con il visto | arrestato poi scarcerato il tiktoker lascia gli Usa

Khaby Lame, il celebre tiktoker italiano diventato iconico in tutto il mondo, è stato al centro di voci riguardanti problemi con il visto negli Stati Uniti. Dopo essere stato arrestato e successivamente rilasciato, si vocifera che abbia deciso di lasciare gli USA. Ma cosa c’è di vero? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda, che ha catturato l’attenzione di fan e media.

Khaby Lame pare che sia stato arrestato negli Usa per dei illeciti commessi in quanto immigrato: ma non compare nella lista Ice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it