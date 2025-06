Khaby Lame fermato e espulso dagli Stati Uniti per visto scaduto | cosa è successo

Khaby Lame, il celebre influencer italiano noto per i suoi video di comicità e semplicità, ha fatto notizia per un episodio sorprendente negli Stati Uniti. Fermato a Las Vegas e successivamente espulso per aver superato la validità del suo visto, questa vicenda apre un dialogo sulle leggi sull’immigrazione e le sfide che anche i personaggi pubblici devono affrontare. Ma cosa è successo veramente? Scopriamolo insieme.

Il fermo in Nevada e la violazione delle ll’immigrazione. Las Vegas. Khabane Lame, meglio noto come Khaby Lame, è stato fermato e successivamente espulso dagli Stati Uniti per essere rimasto nel Paese oltre la scadenza del suo visto. Lo ha confermato ufficialmente l’ Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia federale responsabile per l’immigrazione. Secondo la nota rilasciata da ICE, il 25enne influencer è stato fermato venerdì scorso in Nevada per violazioni delle ll’immigrazione. Non essendo un residente statunitense, Lame non è stato trattenuto, ma è stato obbligato a lasciare il territorio americano, cosa che ha fatto poco dopo, presumibilmente facendo ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Khaby Lame fermato e espulso dagli Stati Uniti per visto scaduto: cosa è successo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lame Khaby Fermato Espulso

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

Khaby Lame fermato e cacciato dagli USA: rischio bando a vita per il TikToker più famoso al mondo. Cosa è successo - Khaby Lame, il TikToker più seguito al mondo con oltre 160 milioni di follower, è stato fermato e brevemente detenuto dalle autorità americane per essere rimasto negli ... Lo riporta msn.com

Khaby Lame arrestato in Nevada, ha lasciato il Paese. La conferma delle autorità: «Violate leggi sull'immigrazione» - Il TikToker più famoso del mondo, l'italo-sengealese Khaby Lame, è stato arrestato per qualche ora negli Stati Uniti per essere rimasto ... Da msn.com

Khaby Lame, Usa confermano: arrestato venerdì, ha lasciato il Paese. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Khaby Lame, Usa confermano: arrestato venerdì, ha lasciato il Paese. Cosa sappiamo ... Segnala tg24.sky.it

TG BASSANO (18/07/2018) - MAROCCHINO VIOLENTO CONDANNATO PER MINACCE E PORTO D’ARMI