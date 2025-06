Khaby Lame è stato davvero arrestato? Cosa abbiamo scoperto

Khaby Lame, il celebre creator che ha conquistato il mondo con la sua semplicità, è realmente stato arrestato? In un mare di voci e smentite, l’attenzione si accende su una notizia che ha fatto il giro dei social in poche ore. Ma cosa c’è di vero dietro questa storia? Scopriamolo insieme, tra fatti concreti e supposizioni, per fare luce su questa vicenda ancora avvolta dal mistero.

Nel giro di poche ore, il nome di Khaby Lame ha cominciato a rimbalzare su tutte le piattaforme social, accompagnato da una notizia allarmante: il creator più seguito su TikTok sarebbe stato arrestato a Las Vegas. Un tweet virale, uno screen sospetto e il tam tam del web hanno acceso i riflettori su una vicenda che, però, presenta più di un dubbio. È davvero finito in carcere? Ecco tutto ciò che sappiamo finora, tra smentite, ipotesi e tanta confusione. Chi è Khaby Lame. Conosciuto all’anagrafe come Khabane Lame, Khaby è nato il 9 marzo 2000 a Dakar, in Senegal. La sua popolarità è esplosa nel 2020 grazie a video che demistificano tutorial complicati con un tocco di ironia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Khaby Lame è stato davvero arrestato? Cosa abbiamo scoperto

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

CLAMOROSO - ARRESTATO IL CELEBRE TIKTOKER KHABY LAME ESCLUSIVA MONDIALE DECRIPTO ---> https://decripto.org/il-tiktoker-khaby-lame-arrestato-da-ice-lagenzia-di-immigrazione-e-in-carcere-negli-stati-uniti-esclusiva/… Partecipa alla discussione

KHABY LAME È STATO ARRESTATO?