Khaby Lame è stato arrestato | è in carcere negli Stati Uniti

Khaby Lame, il fenomeno dei social media conosciuto per i suoi video ironici e virali, si trova ora al centro di una spiacevole novità: è stato arrestato negli Stati Uniti per presunta violazione delle leggi sull’immigrazione. Secondo “Decripto.org”, il TikToker sarebbe detenuto presso l’Henderson Detention Center di Miami sotto custodia federale. La vicenda sta suscitando grande attenzione e curiosità: cosa sarà successo realmente?

Khaby Lame, scrive “Decripto.org”, è stato arrestato ed è in carcere negli Stati Uniti per violazione della legge sull’immigrazione. «Secondo il sito ufficiale del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) – si legge – il TikToker si trova attualmente detenuto presso l’ Henderson Detention Center ed è sotto custodia federale». Da quanto apprende Decripto, l’arresto sarebbe avvenuto all’aeroporto di Miami A rendere nota la notizia sarebbero stati alcuni funzionari vicini all’amministrazione Trump, che avrebbero sottolineato i primi risvolti a seguito delle politiche anti immigrazioni introdotte dal neo presidente dopo il suo insediamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Khaby Lame è stato arrestato: è in carcere negli Stati Uniti

