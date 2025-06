Khaby Lame è stato arrestato a Miami | il post sui social dell’amico del figlio di Trump Ma nessuna conferma dall’entourage del TikToker

Le voci sull’arresto di Khaby Lame a Miami stanno facendo il giro dei social, lasciando fans e followers increduli. Mentre nessuna conferma ufficiale arriva dall’entourage del TikToker, la notizia, diffusa da fonti non confermate, alimenta il mistero su cosa abbia portato il noto influencer in custodia federale. La verità potrebbe presto emergere, ma intanto il mondo digitale si interroga: cosa sta realmente succedendo?

In queste ore rimbalza sui social, specialmente su X, una notizia incredibile che riguarda il TikToker e imprenditore Khaby Lame. Decripto.org riporta che il 25enne sarebbe in carcere negli Stati Uniti " per violazione della legge sull'immigrazione. Secondo il sito ufficiale del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) si trova attualmente detenuto presso l'Henderson Detention Center ed è sotto custodia federale". L'arresto sarebbe avvenuto al suo sbarco a Miami. Poi è intervenuto l'influencer e attivista americano Bo Loudon, figlio di John William Loudon membro del Senato del Missouri dal 2000 al 2008, su X: "Khaby Lame, TikToker di estrema sinistra e clandestino, è stato appena ARRESTATO e ora si trova sotto la custodia dell'ICE sotto il presidente Trump.