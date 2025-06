Khaby Lame arrestato? Tutto confermato! Ecco cosa è successo davvero

Khaby Lame, il re dei social, si trova al centro di una vicenda che ha fatto il giro del web: arrestato in Nevada per problemi con i documenti di viaggio. La storia, confermata da fonti affidabili, si è conclusa senza gravi conseguenze, ma questa vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione dei visti e sui controlli alle frontiere. Ecco cosa è successo davvero e cosa ci riserva il futuro per il celebre influencer.

È stato fermato in Nevada per un controllo di frontiera che ha fatto emergere un problema con il passaporto. Irregolarità sul visto, documenti non in regola: questo l’unico dato certo. Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, è stato invitato a lasciare gli Stati Uniti e ora si trova in Canada, dove ha proseguito il suo viaggio. Il fatto è confermato da fonti vicine al suo entourage. Un caso amministrativo, rientrato senza complicazioni, ma che negli Stati Uniti ha preso subito una piega politica. A lanciare l’allarme è stato Bo Loudon, 18 anni, influencer conservatore e amico di Barron Trump, che su X ha scritto: “Khaby Lame, tiktoker di estrema sinistra e clandestino, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Khaby Lame arrestato? Tutto confermato! Ecco cosa è successo davvero

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Khaby Lame Arrestato Tutto

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

#KhabyLame arrestato perché #immigrato #clandestino e #Woke dagli amici di #Trump? Se ci avete creduto, vi prego, sparite da questo profilo e non tornate più, anzi, vendete il modem Partecipa alla discussione

#Fake news o verità? Alcuni profili #social dicono che #KhabyLame sarebbe stato arrestato Partecipa alla discussione

Il mistero buffo di "Khaby Lame arrestato a Las Vegas" - Lo scrive su X Bo Loudon, influencer fan di Trump. Ma il tiktoker, nato in Senegal e cresciuto a Chivasso, continua a pubblicare post e ... Da rainews.it

Arrestato negli Usa Khaby Lame. Verità o Fake? Cosa sappiamo finora - Khaby Lame, nato in Senegal nel 2000 e cresciuto in Italia a Chivasso, è diventato celebre per i suoi video virali muti, in cui semplifica ironicamente gesti e situazioni della vita quotidiana. Con ... tg.la7.it scrive

"Khaby Lame arrestato negli Stati Uniti": la notizia rimbalza sui social, ma è fake o verità? - Nessuna fonte ufficiale, qualche screenshot e un video girato di spalle, ma i social lo danno per certo: Khaby Lame sarebbe stato arrestato. Tutto è iniziato dal post su X di Bo Loudon che scrive: “UL ... Si legge su msn.com

KHABY LAME È STATO ARRESTATO?