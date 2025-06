Khaby Lame arrestato negli Usa? Spuntano indizi contrastanti

Le notizie su Khaby Lame arrestato negli Stati Uniti stanno facendo il giro del web, ma gli indizi contrastanti alimentano dubbi e speculazioni. Si parla di un possibile fermo legato a questioni di immigrazione, anche se il suo nome non appare nella lista ICE. Cosa c’è di vero dietro queste voci? Scopriamo insieme la verità dietro questa intricata vicenda, che ancora lascia molti interrogativi aperti.

Khaby Lame pare che sia stato arrestato negli Usa per dei illeciti commessi in quanto immigrato: ma non compare nella lista Ice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it