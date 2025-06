Khaby Lame arrestato negli Usa ? Il giallo senza conferme

Da qualche ora, una voce infiamma i social: Khaby Lame, celebre TikToker, sarebbe stato arrestato negli Stati Uniti. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali e la notizia resta avvolta nel mistero. La dinamica si sviluppa tra fonti non verificabili e grandi smentite, lasciando gli appassionati in attesa di chiarimenti. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione? Scopriamolo insieme, perché nel mondo del web, le notizie più sorprendenti possono essere anche le più infondate.

Khaby Lame è stato arrestato negli Stati Uniti? Più che una notizia, si tratta di una voce che da qualche ora sta infiammando i social, anche se non c'è alcuna conferma a riguardo. L'indiscrezione è partita da X, in particolare dall'account di Bo Loudon, che ha scritto: "ULTIMA ORA: L'ICE (Agenzia federale che si occupa del controllo dell'immigrazione) del presidente Trump ha appena arrestato ufficialmente Khaby Lame, un TikToker di estrema sinistra, che ho segnalato come immigrato illegale. Secondo il sito web ufficiale del DHS, è attualmente detenuto presso il Centro di Detenzione di Henderson ed è sotto la CUSTODIA DELL'ICE".

Al momento, la notizia dell'arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

