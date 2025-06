Khaby Lame arrestato negli USA? Ecco perché questa storia non regge

Negli ultimi giorni, si sono diffusi sui social media voci di un presunto arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti, alimentando dubbi e speculazioni. Ma la storia sembra molto più complessa e meno lineare di quanto sembri: analizziamo insieme i fatti e smontiamo le false narrazioni, perché spesso dietro alle notizie più shocking si nascondono verità ben diverse.

L’influencer Khaby Lame, cittadino italiano nato in Senegal, è stato arrestato dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) in qualità di immigrato irregolare? Questo è quanto viene sostenuto attraverso diversi post social su X, mostrando uno screenshot della consultazione del sito ufficiale americano dove sarebbero riportati il nome dell’influencer, il numero identificativo della pratica e la detenzione presso l’Henderson Detention Center, Las Vegas. Eppure, molte cose non tornano, soprattutto grazie agli account social di Khaby. Chi ha diffuso la presunta notizia. La presunta notizia è stata diffusa da account trumpiani, come quello del 18enne Bo Loudon, riportando accuse molto gravi nei confronti dell’influencer. 🔗 Leggi su Open.online

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

“Khaby Lame arrestato negli Usa”: tam-tam sui siti trumpiani, ecco cosa sappiamo Partecipa alla discussione

Khaby Lame è stato arrestato negli Stati Uniti? Il giallo che circola sui social Partecipa alla discussione

Khaby Lame è stato arrestato a Las Vegas? Come è nata la notizia e perché (probabilmente) è falsa: c'entra Bo Loundon - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

"Khaby Lame arrestato negli Stati Uniti": la notizia rimbalza sui social, ma è fake o verità? - Secondo diversi profili social, il tiktoker avrebbe violato le regole sull’immigrazione negli Stati Uniti e sarebbe stato arrestato a Las Vegas. Al momento non ci sono conferme ufficiali ... Si legge su rainews.it

«Khaby Lame è stato arrestato»: l'annuncio del miglior amico di Barron Trump, il numero (non funzionante) e le accuse. Cosa sappiamo - «Khaby Lame è stato arrestato a Las Vegas». Questa la voce che da questa mattina, sabato 7 giugno, circola sui social e i quotidiani. Da msn.com