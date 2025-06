Khaby Lame arrestato La notizia non confermata data dal sito Decripto org

Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente. Il sito Decripto.org ha diffuso una voce che ha subito acceso l’attenzione dei media e dei fan, ma le fonti ufficiali del Dipartimento per la Sicurezza Interna non hanno ancora fornito conferme. Restiamo in attesa di aggiornamenti certi per fare luce sulla vicenda.

Khaby Lame si troverebbe attualmente in carcere negli Stati Uniti per presunta violazione delle normative sull’immigrazione. La notizia, riportata dal sito Decripto.org, avrebbe acceso l’attenzione dei media internazionali, suscitando sorpresa tra i milioni di fan del noto TikToker. «Secondo il sito ufficiale del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) – si legge – il TikToker si trova attualmente detenuto presso l’Henderson Detention Center ed è sotto custodia federale». L’arresto, stando a quanto appreso dalla testata, sarebbe avvenuto all’aeroporto di Miami, in circostanze ancora non del tutto chiarite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

