Khaby Lame arrestato | la notizia gela i fan cosa sappiamo

La notizia dell’arresto di Khaby Lame, il fenomeno dei social media noto per i suoi video senza parole, ha lasciato i fan sgomenti. Attualmente detenuto presso il Henderson Detention Center in Nevada, questa vicenda scuote l’universo dei social. Ma cosa è successo davvero? E chi è Khaby Lame, il giovane che ha conquistato milioni con la semplicità? Scopriamolo insieme, perché questa storia potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Khaby Lame, noto per i suoi video virali su TikTok che catturano l'attenzione senza proferire parola, sarebbe stato fermato dalle autorità statunitensi. La notizia indica che Khaby si troverebbe attualmente presso l' Henderson Detention Center in Nevada, e sotto custodia federale. Chi è Khaby Lame. Conosciuto all'anagrafe come Khabane Lame, Khaby è nato il 9 marzo 2000 a Dakar, in Senegal. La sua popolarità è esplosa nel 2020 grazie a video che demistificano tutorial complicati con un tocco di ironia.