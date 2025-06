Khaby Lame arrestato in Usa per violazione norme su immigrazione poi ha lasciato il Paese

Il fenomeno dei social media Khaby Lame, amatissimo per il suo humor e la sua spontaneità, si trova ora al centro di un episodio inaspettato negli Stati Uniti. Arrestato dall'Ice per violazioni delle norme sull'immigrazione, il noto tiktoker italo-senegalese ha poi lasciato il paese, suscitando stupore tra milioni di follower in tutto il mondo. Ma cosa ha portato a questa clamorosa svolta? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Il tiktoker italo-senegalese, Khaby Lame – con oltre 162 milioni di follower su TikTok e 80 milioni su Instagram – è stato arrestato dall'Ice, come ha confermato oggi, sabato 7 giugno, l'agenzia. "La Us Immigration and Customs Enforcement – si legge sui media Usa – ha arrestato Seringe Khabane Lame, 25 anni, cittadino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

