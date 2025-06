Khaby Lame arrestato in Nevada come clandestino | il re di TikTok ha violato le leggi sull’immigrazione

La notizia scuote il mondo dei social: Khaby Lame, il re di TikTok con oltre 160 milioni di follower, sarebbe stato arrestato in Nevada per presunte violazioni delle leggi sull’immigrazione. La vicenda, riportata da un influencer conservative, ha sollevato molte domande e sussurri tra fan e osservatori. Ma cosa c’è davvero dietro questa sorprendente indiscrezione? Scopriamolo insieme, perché ogni storia ha più di un lato.

Khaby Lame, in vetta alla lista dei tiktoker più seguiti al mondo con oltre 160 milioni di follower, sarebbe stato arrestato negli Stati Uniti per aver violato le leggi americane sull’immigrazione. Ad annunciarlo su X è stato Bo Loudon, giovanissimo influencer conservatore, amico di Barron Trump, figlio del presidente Usa. Nel post, dove Lame è definito “star di TikTok di estrema sinistra”, Loudon sostiene che il fermo sarebbe avvenuto a Las Vegas. E che ora il venticinquenne si troverebbe sotto custodia dell’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale responsabile del controllo dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Khaby Lame “arrestato in Nevada” come clandestino: il re di TikTok “ha violato le leggi sull’immigrazione”

