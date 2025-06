Khaby Lame arrestato ha il visto immigrazione scaduto e non paga le tasse la notizia sui canali trumpiani | cosa c' è di vero

In un'epoca in cui le notizie si diffondono in un battito di ciglia, è fondamentale distinguere tra realtà e speculazione. Recentemente, sui canali più conservatori, si parla di un presunto arresto di Khaby Lame a Las Vegas, legato a questioni di visto scaduto e tasse non pagate. Ma quanto c'è di vero in questa storia? Scopriamo insieme i fatti dietro questa clamorosa voce.

"Khaby Lame è stato appena arrestato a Las Vegas". La "notizia" viene data da Bo Loudon, amico del figlio di Donald Trump, e si diffonde sui social. L'influencer italiano si troverebbe nella custodia degli agenti federali dell'Ice, l'agenzia statunitense che si occupa di pattugliare i confini e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Khaby Lame arrestato, ha il visto immigrazione scaduto e non paga le tasse", la notizia sui canali trumpiani: cosa c'è di vero

In questa notizia si parla di: Khaby Lame Arrestato Notizia

“Khaby Lame arrestato”. La notizia non confermata data dal sito Decripto.org - Al momento, la notizia dell’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti non è stata confermata ufficialmente.

Khaby Lame arrestato negli Usa? Cosa sappiamo - Dagli Stati Uniti rimbalzano voci sul presunto arresto, che sarebbe avvenuto a Las Vegas, dell’influencer e TikToker italo-senegalese Khaby Lame. La notizia è nata da un post su X di Bo Loudon, influe ... Si legge su msn.com

Cosa sappiamo sulla notizia dell’arresto di Khaby Lame: non ci sono conferme e ora non è detenuto a Las Vegas - Secondo diversi profili sulle piattaforme social, Khaby Lame sarebbe stato arrestato a Las Vegas. Il tiktoker avrebbe violato le regole sull’immigrazione negli Stati Uniti. Abbiamo provato a ... Lo riporta fanpage.it

Khaby Lame, «il re dei tiktoker arrestato a Miami»: il matrimonio flash, il divorzio, la cittadinanza italiana e l'infanzia nelle case popolari - Ha più follower di Chiara Ferragni ed è il re dei tiktoker. Khaby Lame, classe 2000, nato in Senegal e ora piemontese, gestisce il primo profilo italiano più seguito ... Lo riporta msn.com