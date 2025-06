Kelly riscattato colpo per il mercato Juventus

La Juventus ha compiuto un colpo di mercato strategico riscatando Lloyd Kelly dal Newcastle, consolidando la propria difesa con un pilastro affidabile. Il difensore inglese, classe 1998, si prepara a indossare ufficialmente la maglia bianconera fino al 2025, portando esperienza e solidità. Dopo l’arrivo in prestito a febbraio, ora Kelly diventa un elemento chiave nel progetto juventino. La sua presenza promette di rafforzare ulteriormente la squadra per le sfide future.

Kelly, un pilastro per la difesa bianconera La Juventus ha chiuso un'operazione importante per il mercato Juventus, rendendo ufficiale il riscatto di Lloyd Kelly dal Newcastle. Il difensore inglese, classe 1998, sarà a tutti gli effetti un giocatore bianconero dal 30 giugno 2025. Arrivato a febbraio in prestito, Kelly ha

