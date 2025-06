Katherine la sesta moglie di Enrico VIII Jude Law gode della fiducia del re ma l’influsso malevolo del vescovo Gardiner risveglia in lui l’orco libidinoso

Immergetevi in un affresco storico avvincente con “Firebrand”, diretto da Karim Aïnouz, dove Jude Law e Alicia Vikander interpretano figure chiave di un passato tumultuoso. Tra intrighi di corte e passioni proibite, il film esplora il lato oscuro del potere e la complessità delle emozioni umane. Ma come si può reinterpretare questa storia iconica nel mondo post-#MeToo? Scopritelo, immergendovi in un viaggio tra verità storiche e riflessioni contemporanee.

L 'ULTIMA REGINA – FIREBRAND Genere: storico?? Regia: Karim Aïnouz. Con Jude Law, Alicia vikander, Erin Doherty, Junia Rees, Sam Riley Come leggere la storia di Enrico VIII in epoca post-#MeToo? Se lo deve essere chiesto il regista di La vita invisibile di Eurídice Gusmão (ora alle prese con il remake dei Pugni in tasca di Marco Bellocchio). Ispirandosi al best seller di Elizabeth Fremantle, delle sei mogli dello spietato monarca sceglie l'ultima, Katherine Parr, l'unica che vi si oppose. Katherine, la sesta moglie di Enrico VIII (Jude Law), gode della fiducia del re, ma l'influsso malevolo del vescovo Gardiner risveglia in lui l'orco libidinoso

