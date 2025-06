Kate Middleton William se la spassa senza di lei

William si è divertito al Royal Cornwall Show, condividendo momenti di allegria con la Duchessa di Edimburgo, sua zia. Mentre Kate Middleton si dedicava ai figli e al lavoro con discrezione, il Principe ha scelto di lasciarsi andare a un pomeriggio di svago e spensieratezza. La differenza tra impegno e relax emerge ancora una volta, ma cosa riserva il futuro per questa coppia così amata? Resta sintonizzato per scoprire gli sviluppi più sorprendenti della loro vita pubblica e privata.

Kate Middleton è rimasta a casa coi tre figli, mentre William se la spassa al Royal Cornwall Show insieme a un'altra donna. Ma la Principessa del Galles non deve temere nulla, la compagna di viaggio di suo marito è la Duchessa di Edimburgo, sua zia. Kate Middleton, William si dà alla pazza gioia. Kate Middleton è tornata al lavoro in settimana ma solo per presenziare a una riunione a porte chiuse al castello di Windsor. Invece William è andato tra i militari prima, mostrandosi con la divisa di colonnello, e poi in Cornovaglia al Royal Cornwall Show dove si è dato letteralmente alla pazza gioia, lontano dallo sguardo di sua moglie.

