Kata parla la mamma | Non volevamo andarcene E poi l’hanno rapita

In un intricato puzzle di scomparsa e mistero, la mamma di Kata, Katherine Alvarez Vasquez, rivela dettagli sconvolgenti sulla notte in cui la piccola è stata rapita dall’hotel Astor di Firenze. Con un coraggio sorprendente, racconta come l’assalto sia stato studiato nei minimi dettagli, utilizzando un’uscita nascosta nota solo a pochi insider. Chi aveva davvero interesse a portare via Kata? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Firenze, 7 giugno 2025 – La procura ha solo una certezza: e cioè che chi ha portato via la piccola Kata dall’hotel Astor occupato ha utilizzato un’uscita alternativa, non ripresa dalle telecamere, che sfocia sul retro dell’immobile, in via Monteverdi. “Ma solo chi conosceva bene l’hotel poteva sapere che c’era questa via d’uscita”, dice la mamma Katherine Alvarez Vasquez, in un’intervista al tg Studio Aperto. Per la prima volta, la donna che da due anni cerca la sua bambina, sparita nel pomeriggio di sabato 10 giugno 2023, racconta dei retroscena inediti sul sottobosco delle occupazioni e lancia una nuova ipotesi sul movente che avrebbe determinato la vendetta contro la sua famiglia: un “no” in una trattativa sotterranea che prevedeva incentivi alle famiglie che lasciavano l’immobile in vista di un imminente sgombero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kata, parla la mamma: “Non volevamo andarcene. E poi l’hanno rapita”

