Kane segna solo il gol mentre tre leoni faccono il pesciolini

In un match che ha confermato il talento di Harry Kane e la solidità dell’Inghilterra, il capitano ha segnato il suo 450° gol senior, mantenendo imbattuto il record del 100% nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo. Mentre i Tre Leoni dominavano il possesso e controllavano la partita, l’Andorra si limitava a difendersi, cercando di limitare il danno. Ma cosa riserva il futuro per questa squadra? Restate sintonizzati.

2025-06-07 19:59:00 Breaking news: Harry Kane ha segnato il suo 450 ° goal senior mentre l’Inghilterra ha mantenuto il loro record del 100 % nelle qualifiche della Coppa del Mondo con una vittoria poco interessante contro l’Andorra. I tre leoni avevano il possesso dell’83 % contro un’opposizione limitata la cui unica intenzione era di frustrare e limitare il danno ed era una tattica che funzionava per lunghi incantesimi con l’Inghilterra a corto di invenzioni e inganno. Andorra è stato ben organizzato e difeso con determinazione durante una prima metà senza reti che si è conclusa con i fischi dei fan dell’Inghilterra all’interno dello stadio RCDE – la casa di Espanyol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

