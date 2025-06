Kallas UE | la Russia ci odia e vuole invaderci Continua la propaganda più bieca

Le dichiarazioni della signora Kallas sembrano più un episodio da fumetto che una realtà. Parole surreali e infondate che alimentano tensioni e paure ingiustificate. È fondamentale mantenere uno sguardo critico e approfondire le fonti, evitando di lasciarsi trascinare da slogan allarmistici. Solo così possiamo difendere un dibattito basato sui fatti e sulla razionalità, piuttosto che sulla propaganda più bieca.

Parole surreali, che meritano un commento. La signora Kallas, esponente di primo piano della cricca degli euroinomani delle brume di Bruxelles, ha recentemente asserito quanto segue: "la Russia ci odia e aspira a invaderci". La notizia è stata diffusa ad esempio sul sito di la7, la nota emitt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Kallas (UE): "la Russia ci odia e vuole invaderci". Continua la propaganda più bieca

Sanzioni alla Russia, Kallas minaccia dopo l’ok al 17esimo pacchetto: "Presto misure contro gasdotto Nord Stream 1 e 2 e banche" - VIDEO - Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'UE, annuncia l’approvazione del 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, con minacce di misure contro Nord Stream 1 e 2 e le banche.

Kallas: non ho paura delle minacce della Russia: "Putin un vero dittatore elimina i suoi avversari" - "Non ho paura delle minacce della Russia" Kallas ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di essere un "vero dittatore" e ha continuato: "I dittatori funzionano così. Eliminano tutti i ... Riporta rainews.it

Kallas: "La Russia deve smetterla con le tattiche dilatorie" - BRUXELLES - "La Russia deve smetterla con le tattiche dilatorie ... Lo scrive sui social l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas pubblicando una foto dell'incontro del formato Weimar Plus a Madrid. Lo riporta ilmessaggero.it

Kallas, 'Russia e Iran non abbiano posto in Siria' - - "La Russia e l'Iran non dovrebbero avere un ruolo nel futuro della Siria". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del Consiglio Esteri. Riporta ansa.it