Juventus Tudor punta a Dodo e Ndoye per le fasce

Con la sua visione strategica e una volontà di innovare, Igor Tudor si prepara a rivoluzionare le corsie esterne della Juventus puntando su Dodo e Ndoye. La conferma del tecnico croato, oltre il Mondiale per Club 2025, apre uno scenario stimolante per i bianconeri, pronti a rinvigorire la rosa e rafforzare la loro competitività. La stagione futura promette sorprese e grandi cambiamenti: ecco le mosse chiave di Tudor.

Juventus, Tudor pianifica il futuro: due frecce per le fasce: Dodo e Ndoye Igor Tudor, confermato alla guida della Juventus oltre il Mondiale per Club 2025, prepara una rivoluzione sulle corsie esterne. Secondo Calciomercato.it, il tecnico croato ha dato il via libera a un doppio colpo in Serie A per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor punta a Dodo e Ndoye per le fasce

In questa notizia si parla di: Juventus Tudor Dodo Ndoye

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Giornalista svela sulla Juventus: “Tudor ha già le idee chiare su chi puntare, c’è questo nome che…”. Ecco di chi si parla - Tudor punta sul brasiliano per un attacco stellare: tecnica, velocità e fantasia per rilanciare i bianconeri in Italia e in Europa. La Juventus si appresta ai fiondarsi sul calciomercato, con l’obiett ... Secondo msn.com

Calciomercato Juve, Dodo e Nuno Tavares le idee per Tudor - Il pensiero è al Mondiale per Club, così come è prioritario il mercato strettamente inerente alla competizione in terra americana che scatterà ufficialmente tra una settimana con il match di apertura ... Da informazione.it

Pagina 2 | Calciomercato Juve, Dodo e Nuno Tavares le idee per Tudor - Le trattative per il rinnovo tra la Fiorentina e il brasiliano vanno a rilento: i bianconeri valutano. Il portoghese riscattato dalla Lazio ma può partire ... Da tuttosport.com