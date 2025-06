Juventus su Nuno Tavares appena riscattato dalla Lazio

La Juventus si prepara a rinforzare la sua corsia sinistra, puntando su Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio, per rafforzare il reparto con un talento giovane e dinamico. Intanto, il club lavora anche sul fronte mercato con il ritorno di Juan Cabal, pronto a tornare in campo dopo il grave infortunio al ginocchio. La Juve si appresta a costruire una squadra più forte e competitiva, pronta a stupire questa stagione.

La Juventus cerca un esterno sinistro sul mercato. Il colombiano Juan Cabal è pronto a tornare dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Nuno Tavares Juventus, la Lazio ha già deciso: novità sul futuro del terzino ex Arsenal. Svelate tutte le cifre - Nuno Tavares è a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore della Lazio, che ha deciso di riscattarlo dall'Arsenal.

? La #Juventus monitora Nuno #Tavares della #Lazio. Sull'esterno portoghese ci sono anche club della #PremierLeague e dell'Arabia Saudita. [@NicoSchira] Partecipa alla discussione

Nicolo Schira: "Juventus, Premier League och saudiska klubbar bevakar Lazios vänsterback Nuno Tavares." #NunoTavares #Tavares #SSLazio #Juventus #PremierLeague #SaudiProLeague #calciomercato Partecipa alla discussione

Juventus su Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio - La Juventus cerca un esterno sinistro sul mercato. Il colombiano Juan Cabal è pronto a tornare dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso novembre,. Come scrive calciomercato.com

Nuno Tavares Juve, per questa cifra si può strappare alla Lazio! La macchina da assist può arrivare in bianconero? La situazione - Nuno Tavares Juve, per questa cifra si può strappare alla Lazio: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino Tra gli obiettivi del calciomercato Juve c’è sicuramente Nuno Tavares della Lazio. Il ca ... Riporta juventusnews24.com

Mercato Juventus: piace Nuno Tavares, esterno della Lazio - La Juventus starebbe seguendo con un certo interesse Nuno Tavares, esterno sinistro portoghese che la Lazio ha appena riscattato dall'Arsenal. Per assicurarselo, i bianconeri dovranno sborsare tra 15 ... Segnala it.blastingnews.com

Nuno Tavares is a BRILLIANT WINGER-BACK!