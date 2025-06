Juventus su Nuno Tavares appena riscattato dalla Lazio | Primapagina

La Juventus si scatena sul mercato: secondo Calciomercato.com, il club bianconero si sarebbe prontamente mosso per Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio. Un colpo a sorpresa che potrebbe ridisegnare gli equilibri della corsia sinistra. Con l’obiettivo di rinforzare la rosa, la Vecchia Signora punta deciso su un nome di grande prospettiva. Ma quali saranno le prossime mosse e come cambierà lo scenario? Restate con noi per scoprirlo.

2025-06-07 21:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Juventus su Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Juventus su Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio. La Juventus cerca un esterno sinistro sul mercato. Il colombiano Juan Cabal è pronto a tornare dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso novembre, ma l'ex Hellas Verona dovrebbe ricoprire il ruolo di braccetto nel 3-4-2-1 di Igor Tudor. Il quale ha bisogno di un laterale a tutta fascia, anche perchĂ© l'italiano Andrea Cambiaso può essere sacrificato in uscita.

