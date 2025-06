Juventus spunta il nome di Doig

La Juventus si prepara a rinforzare le corsie esterne, con Igor Tudor che punta a rinnovare la squadra fino al 2026. Tra i nomi caldi spicca quello di Josh Doig del Sassuolo, considerato un elemento chiave per il modulo 3-5-2. Con l'ok del tecnico croato, il club potrebbe presto mettere a segno due colpi importanti, rafforzando ulteriormente il reparto e puntando a grandi traguardi.

Interesse per Doig Igor Tudor, confermato alla guida della Juventus fino al 2026, spinge per un rinnovamento delle corsie esterne, chiave del suo 3-5-2. Secondo Sport Mediaset, il tecnico croato ha dato il via libera per due colpi: Dan Ndoye del Bologna e Josh Doig del Sassuolo. Ndoye, 24 anni, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, spunta il nome di Doig

