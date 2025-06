Juventus pronta a volare | doppio affare sulle fasce arrivano i centometristi

La Juventus si prepara a decollare con un rinnovato slancio: doppio colpo sulle fasce con arrivi di velocisti di grande talento dalla Serie A, pronti a portare freschezza e sprint alla squadra. Comolli lavora senza sosta per completare il puzzle, mentre i bianconeri si apprestano a partire per gli Stati Uniti, pronti a conquistare il Mondiale per Club e risollevare le sorti di una stagione complicata. La sfida è appena cominciata.

La Juventus rifà le fasce. Un esterno per lato e la Vecchia Signora è pronta a sfrecciare. In arrivo due velocisti della nostra Serie A. Comolli li vuole entrambi in tempi brevi. Il Mondiale per Club per risollevare il morale dopo un anno concluso con un magro quarto posto. Tra pochi giorni la Juventus volerà alla volta degli Stati Uniti. Nella notte tra il 18 e il 19 giugno parte la spedizione americana dei bianconeri, di scena a Washington contro gli emiratini dell'Al-Ain. Il format rivoluzionario del torneo sarà non solamente occasione per confrontarsi con formazioni di tutto il mondo, ma anche un banco di prova per Igor Tudor.

