Juventus pioggia di milioni per Vlahovic | addio certo

La Juventus si prepara a un’estate di grandi manovre: una pioggia di milioni potrebbe portare alla cessione di Dusan Vlahovic, il prezioso attaccante serbo. Con il suo contratto in scadenza nel 2026 e un prezzo di 70 milioni più bonus, il suo addio sembra ormai certo, mentre il club bianconero valuta le strategie per il futuro. La domanda ora è: chi prenderà il suo posto?

La Juventus ha ricevuto un'offerta molto interessante per Dusan Vlahovic che potrebbe stravolgere il calciomercato bianconero La Juventus è pronta a salutare Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è in scadenza a fine giugno 2026 e ciò significa che in caso di mancata cessione quest'estate, il serbo saluterebbe i bianconeri a parametro zero dopo 70 milioni spesi più 10 di bonus. Tra luci e ombre, l'attaccante chiuderà la sua esperienza alla Juventus dopo essere arrivato il 28 gennaio 2022 dalla Fiorentina. Un colpo che sembrava aver regalato ai bianconeri il numero nove dei prossimi dieci anni, ma alla fine le cose non sono andate come previsto.