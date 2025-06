Juventus Mourinho sfida il Milan per Vlahovic | pronta l'offerta del Fenerbahce

Mentre la Juventus e il Milan si contendono il talento di Dusan Vlahovic, spunta all'orizzonte una nuova proposta dal Fenerbahçe, che potrebbe stravolgere le carte in tavola. Il futuro dell’attaccante serbo è diventato il grande enigma del mercato estivo: quale strada prenderà Vlahovic? La risposta si avvicina, e i tifosi restano in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima avventura calcistica.

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Il centravanti serbo della Juventus, con ogni probabilità, lascerà il capoluogo piemontese. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Juventus, Mourinho sfida il Milan per Vlahovic: pronta l'offerta del Fenerbahce - Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Il centravanti serbo della Juventus, con ogni probabilità, lascerà il capoluogo piemontese per tre motivi. Da calciomercato.com

Juve, Mourinho vuole Vlahovic: i dettagli dell'offerta del Fenerbahçe - Il club turco sarebbe pronto ad offrire al serbo un contratto ricchissimo. Tra la proposta e la richiesta bianconera ballano 10 milioni, si tratta ... Scrive gazzetta.it

La Stampa - La Juve tratta per Kolo Muani mentre Vlahovic è in uscita - Come ricorda La Stampa, la Juve spingerà per il rinnovo del pre-stito, il Psg non dice no ma vuole imporre condizioni rassicuranti per un riscatto a cifre ... Secondo tuttojuve.com

