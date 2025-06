Juventus la situazione di Conceicao

La Juventus sta vivendo un momento di grande suspense e attesa, con Francisco Conceicao al centro dell’attenzione. Il talento portoghese, arrivato in prestito dal Porto, si sta dimostrando fondamentale per il riscatto bianconero, specialmente in vista del Mondiale per Club. Le sue accelerazioni e il gol nel derby contro l’Inter hanno acceso la speranza di una rinascita, rendendo questa fase decisiva per il futuro del club.

Juventus, Conceicao brilla: il Mondiale per Club decisivo per il riscatto Francisco Conceicao si sta rivelando l'arma in più della Juventus di Igor Tudor. Arrivato in prestito dal Porto, il giovane portoghese ha conquistato tutti con le sue accelerazioni e il gol decisivo nel derby contro l'Inter

