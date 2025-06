Juventus-Kolo Muani insieme al Mondiale per Club Ma cosa succede dopo? L’idea per il futuro | Primapagina

L’anticipazione di Juventus e Kolo Muani insieme al Mondiale per Club ha fatto scalpore nel mondo del calcio. Ma cosa riserva il futuro per questa alleanza? Mentre si attende una conferma ufficiale, il mercato e le strategie dei club si preparano a scrivere nuovi capitoli. La domanda rimane: quale sarà l’evoluzione di questa partnership nelle prossime stagioni? Il futuro, infatti, potrebbe nascondere sorprese inaspettate e opportunità uniche per tutti gli appassionati.

2025-06-07 11:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Juventus-Kolo Muani, insieme al Mondiale per Club. Ma cosa succede dopo? L’idea per il futuro Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Juventus-Kolo Muani, insieme al Mondiale per Club. Ma cosa succede dopo? L’idea per il futuro. Marco Amato, inviato a Torino. 7 minuti fa.. Questione di tempi. Da una parte c’era una finale di Champions League da preparare e poi festeggiare, dall’altra una rivoluzione dirigenziale da completare. Da una parte il Paris Saint – Germain, dall’altra la Juventus: in mezzo, il futuro di Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Juventus-Kolo Muani, insieme al Mondiale per Club. Ma cosa succede dopo? L’idea per il futuro | Primapagina

In questa notizia si parla di: Juventus Kolo Muani Insieme

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Questa la probabile formazione per Lazio-Juventus, match che inizierà alle 18:00 Alberto Costa giocherà al posto di Cambiaso, andando però sulla fascia destra con Weah sulla sinistra #LazioJuventus #SerieA #Tudor Partecipa alla discussione

Almeno altre 3 partite insieme randal ? (spero molte altre) Partecipa alla discussione

Mercato Juventus, confermata un’altra permanenza: giocherà anche il Mondiale per Club! Il piano della dirigenza per la prossima stagione - Mercato Juventus, anche lui giocherà il Mondiale per Club! Importanti novità in vista della prossima stagione. Le ultime novità Kolo Muani e la Juventus ancora insieme almeno per il Mondiale per Club. Si legge su juventusnews24.com

Kolo Muani-Juve, Comolli sicuro con un però. E il Triplete Psg può aiutare - Idee chiare da parte del nuovo management bianconero sul futuro dell'attaccante francese, che nelle ultime settimane ha ritrovato lo sponsor Tudor ... Lo riporta msn.com

Kolo Muani, sì del Psg: la Juventus ha la punta per il Mondiale per Club - Accordo a un passo, mancano solamente i dettagli. Al ritorno dalla nazionale Randal si unirà al gruppo ... Segnala gazzetta.it