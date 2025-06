Juventus due frecce per Tudor | c’è il sì del croato

Juventus pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi: due frecce per Tudor sono ormai realtà, con il sì del croato. Giorni cruciali per il calciomercato bianconero, che potrebbe rivoluzionare la rosa con innesti mirati alla filosofia di gioco dell’allenatore. La strategia? Difesa a tre e spinta offensiva sulle fasce. E ora, si attendono le ultime mosse per continuare a sognare in grande...

Saranno giorni intensi in casa Juventus per chiudere i prossimi colpi di calciomercato. Spunta il doppio affare in Serie A: arrivano le due frecce La Juventus ha intenzione di rivoluzionare la rosa a disposizione di Tudor con innesti funzionali alla sua idea di calcio. L’allenatore croato ha sempre optato per la difesa a tre con due laterali che spingono tanto in fase offensiva. Spunta il doppio colpo a sorpresa per continuare a sognare in grande. – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza bianconera continua a lavorare senza sosta per un doppio colpo per le corsie esterne di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it