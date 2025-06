Juventus Comolli è operativo | blitz per Kolo Muani col PSG | CM IT

Damien Comolli è già in azione per rafforzare la Juventus in vista del Mondiale per Club, con un occhio speciale su Randal Kolo Muani del PSG. Mentre si definisce il nuovo assetto dirigenziale, il dirigente francese sta lavorando intensamente per allestire una rosa competitiva e impeccabile, pronta a conquistare gli Stati Uniti. Il futuro bianconero si fa sempre più interessante e ricco di sfide entusiasmanti.

Damien Comolli è operativo e in questi giorni sta lavorando sulla rosa che prenderà parte al Mondiale per Club: dialogo aperto col PSG per trattenere Randal Kolo Muani In attesa di completare l’assetto dirigenziale con un direttore sportivo, Damien Comolli sta lavorando in prima persona per completare la rosa della Juventus che partirà per gli Stati Uniti, dove si giocherà il Mondiale per Club. Dopo il rientro dal prestito all’ Ajax di Daniele Rugani, ora l’obiettivo è quello di trattenere anche Randal Kolo Muani. Juventus, Comolli è operativo: blitz per Kolo Muani col PSG CM.IT – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Comolli è operativo: blitz per Kolo Muani col PSG | CM.IT

