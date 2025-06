Juve Mourinho vuole Vlahovic | i dettagli dell' offerta del Fenerbahçe

Il mercato si infiamma: Mourinho vuole Vlahovic e il Fenerbahçe si prepara a fare un’offerta da capogiro al bomber della Juve. La trattativa svela uno scarto di 10 milioni tra proposta e richiesta, ma l’asse Torino-Istanbul promette scintille. Riuscirà il club turco a convincere la Juve e il giocatore a cambiare rotta? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa sfida di mercato!

Il club turco sarebbe pronto ad offrire al serbo un contratto ricchissimo. Tra la proposta e la richiesta bianconera ballano 10 milioni, si tratta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Mourinho vuole Vlahovic: i dettagli dell'offerta del Fenerbahçe

