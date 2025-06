Juve Kolo Muani al mondiale poi il prestito Fenerbahce su Vlahovic

Torino, 7 giugno 2025 – Al mondiale con Kolo Muani. Poi chissà. L’inizio di estate della Juve vive su un equilibrio da trovare dopo il no di Antonio Conte e la probabile permanenza di Igor Tudor. Ma c’è anche il mondiale per club da disputare, che spariglia le carte a tutti, impegna per diverse settimane, accorcia le vacanze e si gioca a cavallo delle scadenze contrattuali del 30 giugno. Così, c’è da lavorare sodo non solo per il futuro. Per esempio, i bianconeri stanno trattando per la permanenza di Kolo Muani oltre la rassegna americana, ma c’è anche un Vlahovic in partenza e un Jonathan David nel mirino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Kolo Muani al mondiale, poi il prestito. Fenerbahce su Vlahovic

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

È una domanda questa a cui posso risponderti post Mondiale quando avverrà un nuovo passaggio tra le parti. Oggi la Juve non ha trattato l'acquisto a titolo definitivo di Kolo Muani, ma ha solo confermato la volontà di trattenerlo per la competizione. L'unica co

CMIT | #KOLOMUANI-#JUVENTUS La #Juventus e il PSG stanno lavorando in queste ore per definire la permanenza di #KoloMuani per il Mondiale per Club: c'è ottimismo sul fatto di avere l'attaccante francese negli Stati Uniti ? @RiccardoMeloni4

Kolo Muani, sì del Psg: la Juventus ha la punta per il Mondiale per Club - Accordo a un passo, mancano solamente i dettagli. Al ritorno dalla nazionale Randal si unirà al gruppo ...

Juve, Kolo Muani al mondiale, poi il prestito. Fenerbahce su Vlahovic - La Juve trova l'ok del Psg per avere Kolo Muani al mondiale per club, poi si tratterà per un rinnovo del prestito e riscatto nel 2026. In avanti Vlahovic è in uscita, c'è il Fenerbahce. Piace David, G ...

Muani parteciperà al Mondiale per Club con la Juve: c'è l'accordo col PSG