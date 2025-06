Juve Chiellini si racconta | Il mio nuovo ruolo? Diverso dal campo altri ritmi e una pressione diversa

Giorgio Chiellini, icona della Juventus e simbolo di determinazione, si apre come mai prima d'ora nel suo nuovo ruolo di Director of Football Strategy. Con parole sincere e appassionate, descrive il passaggio dai ritmi frenetici del campo a una posizione di leadership diversa, fatta di strategie e pressioni nuove. In questa intervista esclusiva, il capitano si racconta a 360°, svelando retroscena e riflessioni su un percorso ricco di emozioni e sfide. La sua esperienza ci ispira a guardare oltre i confini del calcio.

Giorgio Chiellini, nuovo Director of Football Strategy della Juve, si è raccontato a 360° in un podcast: ecco le sue parole Il nuovo Director of Football Strategy della Juve, Giorgio Chiellini, ha parlato a The Excellent Leadership Podcast, raccontando tanti retroscena della sua carriera e il suo nuovo ruolo. Di seguito le parole del dirigente bianconero. LA SERIE B .

