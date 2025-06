Juric perde subito pezzi all’Atalanta | assalto del Napoli per un top

L’arrivo di Ivan Juric all’Atalanta promette una ventata di novità, ma già si prospetta un inizio turbolento. La squadra bergamasca potrebbe perdere uno dei suoi pilastri in vista dell’estate, mentre il Napoli si fa avanti per assicurarsi un top player. Un mercato infuocato e incerto che potrebbe rivoluzionare le strategie della Dea e cambiare gli equilibri in Serie A. Resta da capire come reagirà la società alle continue pressioni esterne.

Il nuovo tecnico della Dea rischia di perdere subito un titolarissimo della squadra: pronto l'assalto dei campioni d'Italia in vista dell'estate (LaPresse) – SerieANews.com Rischia di iniziare subito con una cessione l'avventura di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. La dirigenza bergamasca ha scelto un erede tecnico e di idee di Gian Piero Gasperini, ma che dovrà dare molte più garanzie rispetto a quanto visto nelle sue ultime esperienze alla Roma e in Premier League. Con il Torino, l'allenatore ha ottenuto risultati da metà classifica, ben lontani da quelli a quali ha abituato l'Atalanta nelle ultime stagioni.

