Juric è l’allenatore giusto per l’Atalanta dopo Gasperini? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri sui social

Dopo l’addio di Gasperini, la domanda che assilla i tifosi nerazzurri è: Juric è la scelta giusta per portare l’Atalanta a nuovi successi? Tra speranze e scetticismi, i social si infiammano con opinioni contrastanti. I supporters ora attendono con ansia di vedere all’opera il nuovo tecnico, convinti che la sua esperienza possa segnare una svolta decisiva. Ma sarà davvero lui l’allenatore capace di scrivere un nuovo capitolo per l’Atalanta?

L'Atalanta ha scelto Ivan Juric come nuovo allenatore della squadra nerazzurra. Aspettando quelli che saranno i risultati sul campo, ecco l'opinione dei tifosi orobici sui social dopo l'annuncio di ieri. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione

SKY - Juric sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta, ecco i dettagli https://ift.tt/bxoOcMK Partecipa alla discussione

Io non riesco a credere che a Bergamo ci sia qualcuno che ha visto Fiorentina-Roma 5-1 e ha pensato "ecco l'allenatore di cui abbiamo bisogno" Partecipa alla discussione

