Jorginho ciao Europa | torna in Brasile e firma con il Flamengo

Jorginho dice addio all'Europa e torna a casa, firmando con il Flamengo dopo due stagioni all'Arsenal. Dopo 18 anni lontano dal Brasile, il campione d'Europa del 2021 con l'Italia ha condiviso emozioni uniche nel rivivere le sue radici calcistiche. Una nuova avventura che segna un capitolo importante nella sua carriera, rendendo ancora piĂą speciale il suo legame con la terra natale.

