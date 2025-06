Jonathan Viera ha già ottenuto due promozioni con Las Palmas perché non una terza parte?

Jonathan Viera ha già conquistato due promozioni con Las Palmas, dimostrando il suo valore e la sua determinazione. Ma perché non pensare a una terza volta? Con la sua esperienza e il legame speciale con l’isola, il suo ritorno potrebbe essere più di un’ipotesi: una vera e propria opportunità di rinascita per tutte le parti coinvolte. La strada verso il futuro è tutta da scrivere, e Viera potrebbe essere il protagonista di un nuovo capitolo.

2025-06-06

Vedere a Jonathan Viera Con la camicia del Palmas È una vera opzione. Il centrocampista sarà il libero agente il 30 giugno e il ritorno sull'isola non è escluso dal club o dal giocatore: "Non ho mai escluso aiutando la mia squadra", Ha ammesso questa settimana ai media. Il dibattito è in strada. Quel movimento ha difensori e detrattori. A favore, ha la qualità indiscussa come calciatore e la sua gerarchia all'interno e all'esterno dello stand è un'aggiunta in un modello rinnovato.