Joan Thiele | “Sanremo era una tappa obbligata Per fortuna non mi hanno presa a X Factor non sarei stata pronta”

Joan Thiele, artista emergente e protagonista del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Eco", condivide il suo percorso tra sogni e scelte difficili. Ricorda come l’esperienza a Sanremo rappresentasse una tappa obbligata e riflette sul suo rifiuto di partecipare a X Factor, consapevole di non essere ancora pronta. La sua storia è un esempio di coraggio e autenticità nel mondo della musica, dimostrando che seguire il proprio istinto può fare davvero la differenza. Continua a leggere.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Eco", Joan Thiele tira le somme della sua esperienza in un'intervista e racconta di quando in passato ha "rischiato" di partecipare a X Factor: "Nella mia testa il talent era uno dei pochi modi per emergere, si vedeva che non volevo starci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

