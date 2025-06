Jesolo non solo zone rosse per contenere la mala-movida

Jesolo si presenta come una meta di divertimento, ma anche di sfide sociali. Per arginare la mala movida e promuovere un comportamento più responsabile tra i giovani, il sindaco De Zotti propone di abbassare a 16 anni l'età minima per l'apprendistato estivo, puntando su educazione e senso civico. Un'iniziativa che mira a trasformare il divertimento in un momento di crescita, contrastando violenze e vandalismi delle baby gang.

Non solo zone rosse. A Jesolo, per arginare la cosiddetta mala-movida, il sindaco De Zotti propone di abbassare a 16 anni l'età minima per l'apprendistato nel periodo estivo (ora fissata in Veneto a 18 anni). "Facciamo lavorare i maranza - afferma - perché imparino educazione e senso civico". L'obiettivo è contrastare le violenze, le risse e i vandalismi delle baby gang. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Jesolo, non solo zone rosse per contenere la mala-movida

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Jesolo Zone Rosse Mala

Jesolo, dal 29 maggio Ztl in diverse zone del lido: ecco quali - Dal 29 maggio al 14 settembre, diverse zone del Lido di Jesolo saranno soggette a ZTL dal giovedì alla domenica, dalle 20 alle 6 del mattino.

Zona rossa, arrivano anche i metal detector: controlli della polizia locale fino al 10 giugno a caccia di «maranza» - JESOLO - Zone rosse: al via i controlli con i metal detector. Si tratta del provvedimento voluto dalla Prefettura in accordo con il Comune che ha ripristinato per altri dieci giorni le ... Secondo ilgazzettino.it

Zone rosse, il sindaco De Zotti: «Facciamo lavorare i maranza. Non ci sono solo diritti, ma anche doveri» - JESOLO - La città fa il pieno di turisti e alza il livello di sicurezza. Sono gli effetti del “ponte” del 2 giugno e della festa dell’Ascensione, due circostanze che ... Lo riporta ilgazzettino.it

Stretta della Polizia a Jesolo, controlli anche con metal detector: tolleranza zero per la mala-movida - JESOLO (VENEZIA) - La città di Jesolo si prepara a un periodo di forti presenze turistiche con un imponente dispositivo di sicurezza urbana, messo in campo per prevenire episodi di microcriminalità e ... Scrive nordest24.it

METAL DETECTOR CONTRO LA MALAMOVIDA: «C'E' CHI ARRIVA COL COLTELLO» | 31/05/2025