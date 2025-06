Jennifer Garner così dimentica Ben Affleck | il raro bacio in pubblico

Jennifer Garner, simbolo di eleganza e determinazione, ha scelto di voltare pagina lasciando alle spalle i gossip e le illusioni di un ritorno di fiamma con Ben Affleck. La loro storia, segnata da momenti intensi e decisioni importanti, dimostra come l’amore e il rispetto per sé stessi siano la vera chiave della felicità. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa scelta di cuore e come Jennifer abbia ritrovato la sua serenità accanto a John Miller.

Vi ricordate quando non si parlava d’altro che del presunto ritorno di fiamma tra Jennifer Garner e Ben Affleck? Lui, a lungo, avrebbe coltivato il sogno di tornare con la sua ex moglie, dopo il divorzio da Jennifer Lopez. Ma, alla fine, la Garner non ha ceduto alle avances: al suo fianco, oggi come allora, c’è sempre stato John Miller, che l’aveva anche messa di fronte a un ultimatum. Ma procediamo per punti. Jennifer Garner e John Miller, bacio in pubblico per scacciare le voci su Ben Affleck. Un bacio appassionato in pubblico, condiviso da TMZ, scaccia qualsiasi voce legata al ritorno con Ben Affleck: stiamo parlando di Jennifer Garner e John Miller, che ormai stanno insieme da tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Garner, così dimentica Ben Affleck: il raro bacio in pubblico

