Jebreal non si tiene l' assalto a Meloni | Cosa c' è in questi fogli

Rula Jebreal si lascia andare a dure critiche contro Giorgia Meloni, sfidando apertamente le sue scelte e l'assalto politico di cui è protagonista. Durante la trasmissione "Accordi & Disaccordi" con Luca Sommi e Marco Travaglio, la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana denuncia la crescente rabbia della piazza romana, desiderosa di un intervento più deciso da parte dell'Occidente sulla crisi di Gaza. Ma cosa si nasconde dietro questi fogli e queste accuse?

Nel giorno della manifestazione del centrosinistra per la Palestina ad Accordi & Disaccordi, il programma del Nove con Luca Sommi e Marco Travaglio, c'è ospite Rula Jebreal. A Roma ha visto una piazza "chiaramente arrabbiata, perché vede quello che sta accadendo a Gaza, e vorrebbe che il nostro governo occidentale faccesse di più". In particolare la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana cita l'ex ministro della Difesa israeliano e deputato dell'opposizione, Avigdor Liberman, che ha accusato il primo ministro Benjamin Netanyahu di fornire armi a un gruppo salafita nella Striscia di Gaza affiliato all'Isis, il clan Hamasha, per contrastare Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it