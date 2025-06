jazzap parte da spinetoli stasera c è dario bassolino

Stasera, a Spinetoli, prende il via la quarta edizione di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, con il talento di Dario Bassolino. Un evento che promette emozioni uniche, valorizzando i suggestivi scorci del centro storico. Domani, il viaggio musicale proseguirà ad Ascoli con Stefano Bollani al piano solo. La magia di questa kermesse si snoda tra note, paesaggi e grandissimi musicisti: un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz.

Prende il via questa sera da Spinetoli la quarta edizione di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, con il concerto del pianista, compositore e producer napoletano Dario Bassolino. Domani invece ci si trasferirà in Piazza del Popolo ad Ascoli, dove è in programma il concerto per piano solo di Stefano Bollani. A fare da cornice alla prima giornata di Festival sarà il centro storico di Spinetoli, dove alle 19.30 il quintetto ‘Café de Paris’ farà rivivere le atmosfere dei cafés parigini degli inizi del ‘900, proponendo un repertorio da Charles Trenet a Edith Piaf. A seguire, alle 21.30 il concerto di Bassolino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it