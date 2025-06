Jannik Sinner | Sono molto felice Djokovic mi eleva il gioco Per la finale non cambierà l’approccio

Jannik Sinner ha affrontato una sfida incredibile contro Novak Djokovic al Roland Garros, vincendo una semifinale emozionante e determinata. La sua confidenza e determinazione emergono chiaramente dalle sue parole, mentre si prepara a sfidare Carlos Alcaraz in finale. Sono molto felice, Djokovic mi eleva il gioco, ma l’approccio rimarrà invariato: la vittoria richiede cuore, strategia e tanta concentrazione. La sfida finale promette di essere un’altra battaglia memorabile sulla terra rossa parigina.

Lunga e interessante la conferenza stampa di Jannik Sinner al termine della semifinale vinta contro Novak Djokovic al Roland Garros. Di seguito le dichiarazioni rese ai presenti a Parigi dal numero 1 del mondo, che domani disputerà la finale contro Carlos Alcaraz. Innanzitutto la difficoltà di farei il break a Djokovic su un campo dove non perdeva da tre anni: “ Una sfida molto difficile. Abbiamo visto che il match è stato molto duro per entrambi. Ho provato a rimanere lì mentalmente, cercando di giocare tutti i punti nel modo giusto e con buona intensità. E sì, sono molto, molto felice. Come ho detto in campo, è meraviglioso vederlo ancora giocare al livello che produce, e con la forma fisica che ha. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Sono molto felice, Djokovic mi eleva il gioco. Per la finale non cambierà l’approccio”

2º SET: SINNER Alla fine di un 2º set molto più equilibrato del 1º, è sempre Jannik #Sinner ad avere la meglio su Djokovic. L’azzurro, aggiudicandosi il 2º set per 7-5, è ad un solo set dalla finale #RolandGarros Partecipa alla discussione

Novak Djokovic dopo la sconfitta contro Jannik Sinner: "Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita al Roland Garros. Per questo motivo ero un po' emozionato alla fine del match. Ma se questo sarà stato il mio match d'addio a Parigi, è stato meraviglios Partecipa alla discussione

