Jannik Sinner sfida Carls Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025

Il 2025 si tinge di emozioni senza precedenti a Roland Garros, dove Jannik Sinner sfida Carls Alcaraz in una finale che promette di entrare nella storia del tennis. Questa sfida non è solo il remake della battaglia recente agli Internazionali d’Italia, ma rappresenta anche il massimo traguardo per l’azzurro, mai così vicino alla vittoria nel cuore di Parigi. L’attesa è palpabile: chi alzerà il trofeo quest’anno?

TENNIS di Massimo Selleri Jannik Sinner contro Carls Alcaraz è la finale che deciderĂ questo Roland Garros 2025. Non si tratta solo della riedizione della gara che un paio di settimane fa ha deciso gli Internazionali d’Italia, ma l’incontro segna anche un nuovo traguardo infranto per l’altoatesino che mai era arrivato così lontano a Parigi. L’azzurro vince contro Novak Djokovic per 6-4 7-5 7-6 (3) e lo fa da numero uno del mondo vero che non deve preoccuparsi solo della indiscussa bravura dell’avversario, ma deve anche isolarsi dalle influenze esterne. Ci sta che il pubblico faccia il tifo per il serbo nella speranza che la partita sia la piĂą combattuta possibile, un po’ meno che un tifoso quasi a ridosso del campo indossi una maglietta in cui c’è scritto: "Forza ragazzo dopato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner sfida Carls Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Jannik Sinner Carls Alcaraz

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Sinner-Alcaraz in TV in chiaro, la finale del Roland Garros può essere visibile gratis: su che canale - È molto probabile che la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia trasmessa in diretta TV in chiaro domenica pomeriggio ... Come scrive fanpage.it

Sinner-Alcaraz, la finale del Roland-Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming - Sarà ancora una volta Sinner contro Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si affronteranno nella finale del Roland-Garros, torneo che vede Carlos campione in carica. Jannik ha sconfitto ... msn.com scrive

Jannik Sinner sfida Carls Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025 - Sinner affronta Alcaraz in una finale storica al Roland Garros 2025, dopo aver sconfitto Djokovic. Errani e Paolini in finale doppio. Lo riporta sport.quotidiano.net

Carlos Alcaraz v Alex de Minaur Full Match | Australian Open 2025